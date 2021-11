Tausende Menschen haben am Freitag in der schottische Stadt Glasgow für das Klima demonstriert. Auf ihren Plakaten stand zum Beispiel "Handelt jetzt!" Damit meinten die Demonstrierenden, die Politik unternimmt nicht genug, um die Erderwärmung zu stoppen. Mit dabei war auch die Klimaaktivistin Greta Thunberg aus Schweden. Sie hatte mit ihren Schulstreiks immer am Freitag die Bewegung Fridays for Future gestartet.