Jetzt kommt sie in eine Werkstatt. Denn Beethoven ist von Wind und Wetter etwas beschädigt. Das betreffe von allem das Innere, berichteten Fachleute.

Es ist übrigens nicht das einzige Denkmal für ihn. Weil seine Musik so vielen Leuten gefiel und bis heute gefällt, finden sich in so einigen Städten Statuen Beethovens. Doch die in Bonn ist wohl berühmter als die meisten, denn sie steht in seiner Heimatstadt. Dort soll sie im Sommer auch wieder hinkommen, wenn die Reparatur erledigt ist.