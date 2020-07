Im Nachttierhaus wird es tagsüber dunkel. So kann man die nachtaktiven Tiere anschauen. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Weil diese Tiere tagsüber schlafen, hat sich der Zoo in der Stadt Frankfurt aber etwas überlegt. Es gibt dort ein extra Nachttierhaus. Darin wird es morgens dunkel und bleibt tagsüber so. So sind die Tiere wach, wenn die Besucherinnen und Besucher kommen. Das ist dann spannender als schlafende Tiere anzusehen.

Sobald es draußen dunkel wird, geht übrigens im Nachttierhaus das Licht an. Dann können die Tiere dort in Ruhe schlafen.