Das Gorilla-Baby entwickele sich gut, erklärte der Zoo am Dienstag. "Drei- bis viermal in der Stunde bedient sich das Jungtier an der Muttermilch, und die Tierpfleger hören hin und wieder nur ein zufriedenes Schmatzen."

Bei den Gorillas im Zoo Berlin handelt es sich um Westliche Flachlandgorillas. In freier Natur leben diese Tiere im Westlichen Zentralafrika, etwa in der Republik Kongo und in Gabun. Die Gorillas sind vom Aussterben bedroht. Das liegt unter anderem daran, dass Jagd auf sie gemacht wird und ihr Lebensraum zerstört wird.