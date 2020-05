Waschbären sehen aus als würden sie eine Maske tragen. Das passt in die Corona-Zeit. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Darum sind Waschbären wohl eher aus der Ferne beliebt. Vielleicht gucken ja deshalb so viele Leute Fotos und Videos von Waschbären im Internet an. Die werden gerade häufig herumgeschickt. Denn für manche Leute ist der Waschbär ein Maskottchen in Corona-Zeiten.

Der Grund: Der Waschbär sieht aus, als würde er eine Schutzmaske tragen. Außerdem scheint er sich häufig die Hände zu waschen. So wirkt es jedenfalls, wenn das Tier am Ufer seine Nahrung prüft. Und dann heißt Waschbär auf englisch auch noch Racoon. Vertauscht man die Buchstaben von diesem Wort, kommt Corona heraus.