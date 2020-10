Die Tiere schlafen dann viel und haben weniger Kontakt zu anderen Fledermäusen. Dieses Verhalten haben Forscherinnen und Forscher nun auch bei freilebenden Fledermäusen beobachten können.

Für ein Experiment wurden scheinbar kranke und gesunde Tiere mit einem speziellen Sensor ausgestattet. Der Sensor misst genau, wie nah sich die Tiere kommen.

Die Wissenschaftler stellten fest: Kranke Fledermäuse haben deutlich weniger Kontakt zu ihren Artgenossen. Abstand halten, damit sich Krankheiten nicht so schnell übertragen: Dies scheinen also nicht nur Menschen in Corona-Zeiten zu machen.