Elefant Kaavan soll es bald besser haben als bisher. Damit das klappt, begann für ihn am Sonntag im Land Pakistan in Asien ein Abenteuer. Der Elefant stieg in eine riesige Transportkiste. Darin soll er in einem Flugzeug in das Tausende Kilometer entfernte Land Kambodscha gebracht werden.