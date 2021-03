Wenn sie gezückt wird, geht es im Fußball oft heiß her: die rote Karte! Damit kann der Schiedsrichter Spieler vom Platz verweisen, weil sie etwas getan haben, was gegen die Regeln verstößt. Dieses Hilfsmittel feiert bald einen runden Geburtstag. Am 3.4. ist es 50 Jahre her, dass die rote Karte in der Fußball-Bundesliga zum ersten Mal zum Einsatz kam.