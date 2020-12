Fast eine Woche lang konnten die Fußballer von Bayer Leverkusen den Blick von ganz oben genießen. Denn seit Sonntag steht das Team auf Platz eins der Bundesliga-Tabelle. Das hat Leverkusen zum ersten Mal seit sechs Jahren geschafft! Nun will das Team dort natürlich bleiben. Doch am Samstag wartet ein schwerer Gegner: Der FC Bayern München würde sich den Platz an der Tabellen-Spitze gerne zurückholen.