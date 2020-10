Die Teddybären hatten Platz, weil in Corona-Zeiten nur wenige Menschen ins Stadion dürfen. Sie sollten aber auch an etwas Wichtiges erinnern: an Kinder, die schwer krank sind und Unterstützung brauchen. Die Teddys sollen helfen, dafür Geld zu sammeln. Übrigens heißen die Plüschbären in den Niederlanden Knuffelberen.