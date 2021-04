"Es ist so, dass die Entscheidung für mich mit Sicherheit nicht einfach war", sagte Hansi Flick am Wochenende. Trotzdem hatten viele Leute es schon geahnt. In letzter Zeit gab es immer wieder Streit mit einem der Vereinschefs. Außerdem glauben viele, dass Hansi Flick neuer Trainer der Nationalmannschaft werden könnte. Schließlich braucht die einen Nachfolger für Joachim Löw.

Und wer trainiert in Zukunft den FC Bayern? Vielleicht Julian Nagelsmann, glauben einige Menschen. Er ist derzeit Trainer beim Verein RB Leipzig - dem gerade stärksten Gegner der Bayern.