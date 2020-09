Leroy Sané stand am Donnerstag für Deutschland auf dem Platz. Foto: Christian Charisius/dpa

Kurz vor Schluss schossen die Spanier am Donnerstag aber noch ein Tor. Das Spiel endete also 1:1 unentschieden. "Unglückliches Ende - nächste Chance am Sonntag", schrieb der deutsche Spieler Leroy Sané hinterher im Internet.

An diesem Sonntag steht direkt das nächste Spiel an. Dann spielt Deutschland gegen die Mannschaft aus der Schweiz. Die beiden Partien gehören zu einem Wettbewerb für Teams aus Europa. Er heißt Nations League (gesprochen: näischens liig) und hat gerade erst angefangen.