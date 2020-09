Werder Bremen hat sein erstes Spiel in der Bundesliga-Saison verloren. Gegen Schalke 04 soll nun ein Sieg her. Foto: Carmen Jaspersen/dpa

"Schalke spielt zuhause - vielleicht mit ein paar Fans. Aber auch Werder braucht einen Sieg", sagt Fußballer Naldo über die Partie. Der Profi hat schon für beide Teams gespielt. Erst war er bei Schalke, dann bei Werder. Jetzt sei er aber neutral, sagt er. "Ich habe immer gesagt, die bessere Mannschaft auf dem Platz wird gewinnen."

Dass dringend ein Sieg her muss, wissen auch beide Trainer. Denn verliert ein Team häufig, folgen oft Diskussionen, ob der Trainer gehen soll. So war es auch nach der 0:8 Niederlage von Schalke gegen den FC Bayern München vergangenes Wochenende. "Klar ist, dass wir anders auftreten müssen. Wir können uns nicht noch einmal so präsentieren. Das ist so nicht akzeptabel", sagt der Chef des Vereins.