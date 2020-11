So ist das gerade auch bei dem Fußballer Hannes Wolf. Sein Verein RB Leipzig lieh ihn im Sommer an Borussia Mönchengladbach aus. An diesem Samstag spielten die beiden Mannschaften in der Bundesliga gegeneinander. Und jetzt rate mal, wer das entscheidende Tor schoss? Ganz genau: Hannes Wolf! Mönchengladbach gewann knapp mit 1:0.

Manchmal dürfen verliehene Spieler nicht gegen ihre alten Vereine mitspielen. Der Trainer von RB Leipzig findet das aber Quatsch. "Wenn man einen Spieler verleiht, dann muss er auch die Chance haben, alle Spiele machen zu können", sagte Julian Nagelsmann. "Wenn man so viel Sorge hat, dass der Spieler einen zur Niederlage schießt, dann soll man ihn nicht verleihen sondern behalten und spielen lassen."