Diese Liste ist lang. Sie enthält viele bekannte Namen von wertvollen Firmen. Die Liste heißt Dax. Das ist die Abkürzung für Deutscher Aktienindex. 30 deutsche Firmen stehen darauf, etwa Autofirmen wie VW und BMW oder der Sportartikel-Hersteller Adidas. Am Montag schafften die 30 Firmen einen Rekord: Noch nie waren sie zusammen so viel wert. Das kann man an den Punkten ablesen, die den Wert der Unternehmen anzeigen: mehr als 13 800. So viele waren es noch nie.