Es sieht schlimm aus: In einer Region im Land Japan in Asien hat sich ein schweres Unwetter ereignet. Straßen sind vor lauter Wasser kaum noch zu erkennen. Häuser sind eingestürzt. Denn der starke Regen hat nicht nur Straßen überflutet. Teilweise rutschte auch jede Menge nasse Erde ab und richtete Zerstörung an. Mehrere Menschen kamen bei dem Unwetter ums Leben.