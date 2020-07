Mehrere Tausend Menschen zusammen auf einem Schiff: Sie steigen von Bord, schauen sich etwas an und fahren ins nächste Land. Was vor ein paar Monaten noch gut vorstellbar war, kommt einem jetzt beinahe unmöglich vor. In der Corona-Krise sind Kreuzfahrten ein Risiko, sich mit dem Virus anzustecken und es zu verbreiten. Deshalb finden gerade so gut wie keine dieser Reisen statt.