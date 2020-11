Auch Erwachsene haben damit Probleme. "Ich bin kein guter Verlierer", sagte der Politiker Donald Trump vor Kurzem. "Ich mag es nicht zu verlieren." Nun muss er aber mit einer besonders schweren Niederlage zurechtkommen.

Donald Trump ist seit vier Jahren der Präsident des Landes USA. Anfang des Monats wurde in dem Land wieder gewählt. Mittlerweile ist klar: Donald Trump hat die Wahl verloren. Neuer Präsident wird Joe Biden. Trotzdem sagt Donald Trump: Ich habe gewonnen! Er behauptet, bei der Wahl sei betrogen worden. Dafür hat er bislang aber keinerlei Beweise geliefert.

"Verlieren will gelernt sein", sagt Ralf Brinkhoff dazu. "Das muss man wirklich üben." Ralf Brinkhoff kennt sich mit Spielen aus. Er erklärt, warum das Verlieren vielen so schwer fällt: "Beim Spielen möchte man zeigen, dass man etwas kann", sagt er. "Je öfter man verliert, desto stärker zweifelt man an sich selbst."

Dabei kann eine Niederlage auch etwas bringen. "Es ist eine gute Möglichkeit, seine Stärken und Schwächen kennenzulernen", sagt Ralf Brinkhoff. Wer beim Wettrennen verliert, landet vielleicht bei einem Quiz ganz vorne.

Aber wie lernt man, ein guter Verlierer zu sein? Erst mal findet es Ralf Brinkhoff wichtig, Gefühle zuzulassen. "Es ist nicht schlimm, wenn man verloren hat und wütend ist", sagt er. Nach einer Niederlage sollte man nicht gleich aufgeben, sondern das Spiel noch mal ausprobieren. Außerdem helfe es, mit anderen über die Niederlage zu sprechen und sich zu fragen: Warum habe ich eigentlich verloren?