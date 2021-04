Diese Nachricht klingt erst mal ziemlich schräg: In unserem Nachbarland Schweiz werden bald Hunderte von weißen Unterhosen verbuddelt. Forscher verschicken in diesen Tagen 2000 Stück an Gartenbesitzer und Bauern. Die sollen die Hosen dann auf Wiesen, Äckern und in Beeten vergraben, je zwei Stück. Was das soll?