Hier in Niedersachsen waren nicht so viele Leute unterwegs. Foto: Swen Pförtner/dpa

In den beliebten Wintersport-Gebieten in Deutschland blieb es trotzdem eher ruhig. "Nur einige Rodler mussten von der Piste geschickt werden", sagte zum Beispiel ein Sprecher der Polizei Kassel im Bundesland Hessen.

Wegen der Corona-Krise sind Tagesausflüge gerade in mehreren Bundesländern verboten. Die Regierungen wollen so vermeiden, dass sich die Leute an beliebten Orten zu sehr tummeln. Anfang des Jahres hatte die Polizei noch von überfüllten Straßen und Parkplätzen berichtet. Davon war jetzt nur noch selten die Rede.

In den nächsten Tagen wird es in vielen Gegenden wieder wärmer. Eine ordentliche Schneeball-Schlacht wird dann noch schwieriger.