Lil Nas X will im kommenden Jahr sein erstes Album veröffentlichen. Foto: Scott Roth/Invision/dpa

Selbstbewusst und richtig zufrieden mit sich ist er aber erst seit Kurzem, erzählte der Musiker. Das hat auch mit den vielen netten Reaktionen zu tun, die es im vergangenen Jahr gab. Da hatte Lil Nas X erzählt, dass er schwul sei und sich in Männer verliebe. Die positiven Reaktionen darauf hätten ihn gefreut. "Ich bin mittlerweile so selbstsicher wie nie zuvor", sagte der Rapper.

Im kommenden Jahr will Lil Nas X sein erstes Album veröffentlichen. Neue Lieder sind auch in der Corona-Zeit entstanden. "Ich konnte durch die Corona-Auszeit endlich an neuer Musik arbeiten und musste nicht ständig auftreten und reisen. Das hat mir ganz gut getan."