In Hongkong gelten oft andere Regeln als im Rest von China. Es gibt etwa eine eigene Währung. Es war auch lange leichter, offen seine Meinung zu sagen. Doch das macht das Gesetz seit einiger Zeit schwieriger. Menschen wie Joshua Wong sagen: China will immer mehr bestimmen, was in Hongkong passiert. China sagt, dass es mit dem Gesetz für Sicherheit sorgen will.

Am Mittwoch wurden Joshua Wong und zwei Mitstreiter zu Gefängnisstrafen verurteilt. Sie hatten gestanden, die Proteste mitorganisiert zu haben. Viele sagen: Auch bei diesem Urteil hat China mitbestimmt. Joshua Wong schrieb, er fühle sich unwohl und ängstlich. Aber er will nicht aufgeben. "Ich weiß, dass es niemals einfach sein wird, aber ich werde mein Bestes geben."