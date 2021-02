Jendrik Sigwart tritt dieses Jahr beim Eurovision Song Contest an. Foto: NDR/dpa

An diesem Wettbewerb nehmen Musikerinnen und Musiker aus vielen verschiedenen Ländern teil. Dieses Mal findet er im Mai in den Niederlanden statt. Mit welchem Lied Jendrik Sigwart antritt, erfahren wir erst in etwa zwei Wochen. Klar ist aber schon, dass eine Ukulele zu seinem Auftritt gehört. Dieses Instrument sieht aus wie eine kleine Gitarre.

"Ich schreibe meine eigenen Lieder. Und die meisten auf der Ukulele", sagt Jendrik Sigwart. Er ist 26 Jahre alt, kommt aus der Stadt Hamburg und steht sonst auch als Musical-Darsteller auf der Bühne.