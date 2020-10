Wie viel Geld sie künftig bekommen sollen, darüber war lange verhandelt worden. Am Sonntag hieß es: Es gibt eine Einigung. Zwar steigt für alle die Bezahlung, doch es werden auch Unterschiede gemacht. So soll die Steigerung für einige Berufe höher sein als für andere. Das gilt besonders für Jobs, mit denen eher nicht so gut verdient wird.

Extra Geld sollen auch Menschen bekommen, die andere pflegen. Wie wichtig ihre Arbeit ist, ist in der Corona-Krise klar geworden. Gelten sollen die neuen Regeln ab dem nächsten Frühling.