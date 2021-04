Geh mal raus an die frische Luft! Das ist so ein typischer Elternsatz. Er könnte aber auch von Fachleuten kommen, die erforschen, was in der Luft schwebt. Aerosol-Forschung wird das genannt. In der Corona-Zeit sind solche Fachleute ziemlich bekannt geworden. Denn das Coronavirus verbreitet sich auch in winzigen schwebenden Teilchen in der Luft, den Aerosolen.