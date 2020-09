Weil es musikalisch hochbegabt ist, muss ein Kind aus Brandeburg zurzeit nicht mehr in die Schule gehen. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Der Grund: Das Kind ist musikalisch hochbegabt. Es hat schon an vielen Wettbewerben teilgenommen und Konzerte gegeben. Weil die Musik viel Zeit in Anspruch nimmt, ist einfach nicht mehr genügend Zeit da, jeden Tag in die Schule zu gehen.

Aber nicht nur in Musik ist das Kind besonders gut. Auch in anderen Fächern sind die Leistungen außergewöhnlich gut. Deswegen ist es in Ordnung, wenn die Eltern vorerst den Unterricht zu Hause übernehmen, meinen die Richter.