Am Montag wurde der Mann nach einem Prozess in einem Gericht in der Stadt Magdeburg verurteilt. Die Richter entschieden: Er muss lebenslang in Haft. Danach soll die Sicherungsverwahrung folgen. Was das bedeutet?

Eine lebenslange Haftstrafe bedeutet nicht, dass jemand bis zum Ende seines Lebens im Gefängnis bleibt. Sondern meist sind es etwa 15 Jahre. Gilt jemand als besonders gefährlich für andere, folgt nach der Haftstrafe die Sicherungsverwahrung. Mit solchen Urteilen können die Täter länger eingesperrt bleiben. Experten prüfen dann regelmäßig, ob noch Gefahr von demjenigen ausgeht.