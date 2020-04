Frankfurt/Main (dpa) - Wir sind doch Freunde! Und unter Freunden hält man zusammen, wenn es Probleme gibt, oder? Das denken sich gerade viele Länder in Europa. Das Problem für diese Länder ist das Coronavirus. Das Virus schadet nicht nur der Gesundheit vieler Menschen, sondern es kostet auch irre viel Geld. Denn Firmen können weniger verkaufen als normalerweise und geraten in Schwierigkeiten. Um das wieder in Ordnung zu bringen, wollen die Länder ihnen mit Geld helfen. Doch woher soll das Geld kommen? Könnten dabei die Länder in Europa zusammen etwas tun? Gerade ist bei diesem Thema oft die Rede von Corona-Bonds.