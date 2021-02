Am vergangenen Wochenende konnte man an vielen Orten noch Schlitten fahren. An diesem Wochenende aber kann die Winterjacke bei einigen schon zu Hause bleiben. Die Temperaturen steigen. Im Süden Deutschlands könnte es sogar knapp 20 Grad Celsius warm werden, sagen Wetter-Fachleute. Auch im Rest von Deutschland kann sich das Wetter schon etwas frühlingshaft anfühlen.