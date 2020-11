Doch eine Firma hat nun eine andere Idee. Sie will ein Haus mit fünf Wohnungen ausdrucken. Das klingt jetzt vielleicht wie ein Scherz, funktioniert aber. Die Firma verwendet dazu natürlich keinen gewöhnlichen Drucker aus dem Büro, sondern einen 3D-Betondrucker. Dabei landet keine Tinte auf Papier. Stattdessen kommt Beton aus dem großen Drucker.

Schicht für Schicht wachsen so die Wände des Hauses in die Höhe. Und das geht ziemlich schnell. Das Haus mit drei Stockwerken soll nach etwa sechs Wochen fertig sein. Weil das so fix geht, interessieren sich viele Leute für diese neue Technik.