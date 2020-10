Hat der sich auf dem Weg zum Wasser verlaufen? Nein, er macht das mit Absicht. Der Mann heißt Lloyd Scott. Er sammelt im Internet Spenden für benachteiligte und behinderte junge Menschen. Mit der anstrengenden Aktion will er darauf aufmerksam machen.

Er hat vor, die drei höchsten Gipfel in England, Schottland und Wales zu erklimmen. Das alles will er in dem Taucheranzug schaffen, der rund 60 Kilogramm wiegt. Das ist ungefähr so, als würde er zwei achtjährige Kinder mit sich herumtragen.