Berlin (dpa) - An diesem Montag stehen an vielen Orten weltweit Frauen im Mittelpunkt. Es ist Internationaler Frauentag. Dieser Tag steht jedes Jahr am 8. März an. Warum es ihn gibt? Er soll unter anderem daran erinnern, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sein sollten.

Das bedeutet: Männer und Frauen haben die gleichen Rechte, werden gleich behandelt und können das Gleiche entscheiden. Das klingt nach einer klaren Sache, oder? Aber so klar ist es nicht immer.

In Deutschland etwa wird immer wieder darauf hingewiesen, dass Frauen insgesamt weniger Geld verdienen als Männer. Das kann verschiedene Gründe haben. Zum Beispiel: In vielen Familien kümmern sich vor allem die Frauen um die Kinder. Deshalb haben sie nicht so viel Zeit, in ihrem Job Geld zu verdienen.

Ein anderes Thema: Nur wenige Firmen haben Frauen als Chefinnen. Deswegen fordern viele Menschen: Unternehmen sollten die Pflicht haben, eine bestimmte Zahl von Chef-Stellen mit Frauen zu besetzen.

Die Idee finden aber nicht alle Leute toll. Sie sagen etwa: Ein Unternehmen sollte selbst entscheiden, wer eingestellt wird und welchen Posten bekommt. Sie finden außerdem, dass so eine Regel Männer benachteiligen würde. Auch manche Frauen sagen: Sie wollen lieber wegen ihrer Leistung eingestellt werden als wegen einer Pflicht.

Hilfreich für Eltern wäre es, Arbeit und Familie besser miteinander vereinbaren zu können. Dafür könnten zum Beispiel mehr Firmen Betreuungsplätze für Kinder anbieten. Firmen könnten es Eltern ermöglichen, ihre Arbeitszeiten besser einzuteilen.

Auch von zu Hause zu arbeiten, würde vielen helfen. In Corona-Zeiten machen das gerade schon viele. All das würde es Eltern leichter machen, sich um ihre Kinder zu kümmern und trotzdem zu arbeiten. Dadurch könnte sich auch die Lage für Frauen verbessern.