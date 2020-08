In den vergangenen Monaten haben viele Menschen dort diese Tanz-Challenge gemacht. Dazu lief die Musik von Jawsh 685, einem Jugendlichen aus Neuseeland. Das Land ist von Deutschland aus gesehen am anderen Ende der Welt.

Die Musik war so beliebt, dass der Sänger Jason Derulo dazu Gesang aufnahm. Auch in Deutschland kam das gut an. Jetzt haben Fachleute "Savage Love (Laxed - Siren Beat)" zum Sommerhit des Jahres ernannt. So ein Hit muss eine einfache Melodie haben und die Menschen an den Urlaub erinnern. Und natürlich muss der Song auch in den Charts weit oben gestanden haben.