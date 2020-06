Mecklenburg-Vorpommern liegt im Norden Deutschlands an der Ostsee. Nächste Woche geht es in den Bundesländern Berlin, Brandenburg und Hamburg weiter. Auch in Nordrhein-Westfalen gehen die Ferien noch im Juni los. In Süddeutschland starten sie erst Ende Juli.

Das ist übrigens kein Zufall! Durch die unterschiedlichen Zeiten soll unter anderem verhindert werden, dass alle gleichzeitig in Urlaub fahren. Denn dann könnte es auf Autobahnen und in Hotels schnell zu voll werden.