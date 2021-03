Rasend schnell wird er an uns vorbei fliegen. Am Sonntag soll ein ziemlich großer Asteroid der Erde nah kommen. Das teilte die amerikanische Raumfahrtbehörde Nasa mit. Aber keine Sorge! Nah bedeutet in diesem Fall: etwa zwei Millionen Kilometer. Das ist mehr als fünfmal so weit wie die Entfernung von der Erde bis zum Mond.