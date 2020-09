Ist dieses Haus wirklich so schmal? Das kommt auf die Blickrichtung an!. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Das Haus steht in der Stadt Hannover und ist gar nicht so schmal, wie es aussieht. Es kommt auf die Stelle an, von der aus man das Gebäude anschaut.

Das kommt so: Die hintere Hauswand geht schräg nach hinten weiter. Das kann man von vorne aber nicht sehen. Wenn man ein Stück weiter geht, sieht man aber, dass das Gebäude gleich viel breiter wird. Von oben sieht das Haus deshalb dreieckig aus.