Für drei Minuten alle Fenster auf: So verschwinden Viren aus den Klassenzimmern. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

FILTERN: Einige Firmen versprechen, mit ihren Geräten die Luft zu reinigen. Die Anlagen saugen Luft ein, wobei Schadstoffe und Viren in einem Filter hängen bleiben sollen. Das Problem dabei: Viele Geräte machen zu viel Krach. In größeren Räumen schaffen sie es außerdem nicht schnell genug, die Luft einzusaugen.

BELEUCHTEN: Spezielle Lichtstrahlen können Keime abtöten. Die Lampen senden sogenanntes UV-C-Licht aus, mit dem man etwa Oberflächen bestrahlt und somit reinigt. Jedoch kann diese Strahlung auch unserer Haut oder unseren Augen schaden. Mit einer UV-C-Lampe im Klassenzimmer müsste man also sehr gut aufpassen.

LÜFTEN: Regelmäßig für drei Minuten alle Fenster aufreißen. So bekommt man immer noch am besten verbrauchte Luft aus einem Raum - und frische Luft hinein. Dabei verschwinden nicht nur Krankmacher, sondern auch das Kohlendioxid, was uns auf Dauer müde macht. Forscher sagen: Das Stoßlüften sei oft wirksamer als die technischen Geräte.