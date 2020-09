In dem Film geht es um alles, wofür Greta bekannt ist: Schulstreiks, Klimawandel und die Rettung des Planeten. "Wir müssen weiter über die Klimakrise sprechen und Veränderungen einfordern", sagte Greta. Sie wurde per Video dazugeschaltet, als der Film jetzt in der Stadt Venedig im Land Italien das erste Mal gezeigt wurde.

In Venedig findet jedes Jahr ein Film-Festival statt. Der Ort sei sehr besonders, meint der Macher des Films. Denn: Gerade in Venedig könne man die Folgen des Klimawandels sehr gut erkennen. In den letzten Jahren gab es zum Beispiel immer wieder Hochwasser in der Stadt. Schuld sei auch der Klimawandel, meinen Experten.