Um die geht es unter anderem in einem großen Bericht zur Lage der Menschen in Deutschland. Er wurde am Mittwoch vorgestellt. Fachleute hatten sich dafür angesehen, wie gleich oder ungleich die Menschen bei uns leben. Eine Frage war etwa: Wer ist in Gefahr, arm zu werden oder arm zu bleiben?

Die Fachleute schauten auch, welche Folgen die Corona-Probleme haben. Dabei kam heraus: Gerade Alleinerziehende spüren die Folgen. Sie berichteten häufiger von Geld-Problemen durch Corona als andere.

Ein Grund könnte sein, dass in der Krise viele Menschen ihre Arbeit verloren haben. Wenn aber zwei Erwachsene da sind, ist das möglicherweise besser zu lösen. Wenn sich die Mutter oder der Vater alleine kümmern, könnte es schwieriger werden.