Von Joachim Klaehn

Preisfrage: Wer hat die besten Fußballfans der Welt? "Northern Ireland" natürlich. Davon sind Nordiren felsenfest überzeugt. Knapp zehn Prozent der rund 1,8 Millionen Einwohner sollen bei der EM in Frankreich unterwegs sein. Man trifft sie eigentlich fast überall, in den zehn Spielorten, Fanzonen, auf dem Flughafen, in Bahnhöfen, auf der Straße. Ein Teil dieses Volkes