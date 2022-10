Anreise: Vom Flughafen in Kayseri (ASR) braucht man mit dem Bus eine Stunde nach Göreme, das ist der beste Ausgangspunkt für alle Abenteuer. Maximale Flexibilität? Dann ist ein Mietwagen eine gute Idee, diese gibt es relativ günstig direkt am Flughafen zu mieten (recherchieren beispielsweise bei billiger-mietwagen.de). Viele Hotels sind in kleinen Gassen und haben keinen Parkplatz.

Übernachten: Das Henna Hotel hat einen 400 Jahre alten Teeraum im samtigen Grün und bunten Glasfenstern, DZ mit Frühstück ab 45 Euro,https://www.hennahotel.com/en; Im Hotel Utopia in Ürgüp kann man in original Cave-Rooms schlafen. Frühstück gibt’s auf der Dachterrasse. Einziger Nachteil: die Ballone kommen hier selten vorbei, https://www.utopiacave.com

Unbedingt machen: Eine Heißluftballon-Fahrt in Kappadokien, https://www.butterflyballoons.com/en, https://www.butterflyballoons.com/en; Pferdereiten, https://cappadociahorseriding.com

Weitere Infos: https://gocappadociaturkiye.com/de/homepage