> "Thema verfehlt" lautete Demkes Reaktion auf die erste Antwort des Landratsamts nach der RNZ-Anfrage zur Schaltung der Fußgängerampel an der Leimener Straßenbahn-Haltestelle Georgi-Marktplatz. Die Sprecherin des Landratsamts ging nämlich nicht auf das Problem fahrender Bahnen ein, sondern auf verschiedene Haltelinien an dieser Stelle, die jeweils für die Fahrer der älteren 30 Meter langen beziehungsweise der neueren 40 Meter langen Bahnen zu beachten seien: So könne man verhindern, dass eine haltende Bahn in die Straßenquerung hineinrage, während die Fußgängerampel Grün zeige. Auf Demkes Anregung hin hatte eine "verkehrsrechtliche Überprüfung" stattgefunden: "Die hat ergeben, dass in gewissen Konstellationen die beschriebene Situation [dass die Fußgängerampel Grün anzeigt, obwohl die Straßenbahn den Überweg noch nicht passiert hat; Anm. d. Red.] eintreten kann." In der Folge habe man die "Rhein-Neckar-Verkehr GmbH" (RNV) kontaktiert, die wiederum bestätigt habe: Wenn jede Bahn bis zur für ihre jeweilige Länge vorgesehenen Haltelinie vorfährt, bleibt der Fußgängerüberweg frei. Es habe "umgehend" eine Kontrolle vor Ort stattgefunden: "Ein Fehlverhalten der Bahnfahrer wurde dabei nicht festgestellt, die Markierung der Halteposition ist gut zu erkennen und die Fußgängerfurt war ständig frei." Demke sagte danach gegenüber der RNZ: "Da schlage ich die Hände über dem Kopf zusammen, ich kenne diesen Text: Ich habe doch einen ganz anderen Sachverhalt geschildert..." (luw)