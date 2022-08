BIOGRAFIE

Name: Brenda Strohmaier

Geboren im Juli 1971 in München

Werdegang: Nach ihrem Abitur am Gymnasium am Stadtgarten in Saarlouis studiert sie von 1990 an Publizistik, Volkswirtschaft und Politik an der Freien Universität Berlin und der University of Sussex. Als freie Mitarbeiterin beginnt sie ihre journalistische Karriere beim Radio. Bei der