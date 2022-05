BIOGRAFIE

Name: Andreas Frege

Geboren am 22. Juni 1962 in Düsseldorf, aufgewachsen in Mettmann.

Familie: Andreas Freges Vater war Richter, seine Mutter Hausfrau. Er und seine fünf Geschwister wurden zweisprachig erzogen; Mutter Jennie war gebürtige Engländerin.

Spitzname: Nach einer Bonbonschlacht am Gymnasium hatte er seinen Spitznamen: