Haslach (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Überholmanöver in Haslach (Ortenaukreis) schwer verletzt worden. Der Mann habe am Samstag ein Auto mit weit überhöhter Geschwindigkeit überholt, teilte die Polizei mit. In einer Rechtskurve stieß der Motorradfahrer dann den Angaben zufolge mit einem entgegenkommenden Wagen frontal zusammen.

Sanitäter brachten den schwer verletzten Mann