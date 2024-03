> Name: Vanessa Nocon

> Alter: 20

> Heimatort: Buchen

> Wohnort: Jetzt wieder Buchen. Zuletzt habe ich in Heidelberg gelebt und dort eine Ausbildung gemacht.

> Beruf: Servicekraft im Gasthaus "Schwanen"

> Das mag ich besonders an Buchen: Es ist eine kleine, süße Stadt mit sehr viel Fachwerk in der Fußgängerzone und den Nachbarstraßen. Ein längerer Blick darauf lohnt sich auf alle Fälle. Außerdem mag ich die Art der Buchener. Sie sind offen, tolerant und Fremden gegenüber sehr entgegenkommend.

> Das fehlt in Buchen: Das Angebot speziell für jüngere Leute müsste viel größer und attraktiver sein. Buchen hat hier viel Potenzial. Das müsste man dementsprechend auch viel mehr nutzen, um das Angebot, sowohl am Tag als auch in der Nacht, deutlich auszuweiten.

> Mein Lieblingsplatz: Ich bin immer gerne im "Schwanen". Im Sommer bietet der Biergarten eine besondere Atmosphäre. In der wärmeren Jahreszeit gehe ich in der Stadt auch gerne ein Eis essen. Sehr reizvoll finde ich den Blick hinunter vom Wartturm auf Buchen. Wenn ich mit Freundinnen und deren Kindern unterwegs bin, ist natürlich die "Alla-Hopp"-Anlage ein Muss. Hier können sich die Kinder stundenlang verweilen, und wir Frauen nutzen die schönen Sitzgelegenheiten hier und haben Zeit zu plaudern.