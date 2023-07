> Name: Stefan Wittemann

> Alter: 62

> Heimatort: Buchen

> Wohnort: Buchen

> Beruf: Konditormeister und Bäcker

> Mitglied in diesen Vereinen: Kolpingsfamilie, Bleckerclub, "Narrhalla"

> Das mag ich besonders an Buchen: die Innenstadt; meine treue Kundschaft; die Zusammenarbeit mit den Wirtsleuten, wenn es um Festivitäten geht; den Dialekt, den wir Einheimischen sprechen

> Das fehlt in Buchen: In der Innenstadt fehlt ein Lebensmittelmarkt, denn durch die Aussiedlung der Discounter fehlt im Zentrum ein Einkaufsmagnet, der die Kaufkraft in die Innenstadt zurückholt. Da wir durch den Abriss der verschiedenen Gebäude Platz gewonnen haben, wäre dies sicher eine Überlegung wert. Ein guter Architekt wäre sicher in der Lage, auch die Belieferung des Marktes zu gewährleisten. Einzelhandelsgeschäfte würden nur die Leerstände der Geschäftsräume fortsetzen. Die Frequentierung des Zentrums würde sich sicher erhöhen, und dies wäre auch zum Vorteil für andere Geschäfte – also eine Win-Win-Situation für alle.

> Mein Lieblingsplatz: mein Garten in der Hollergasse, um etwas abzuschalten, und mein Balkon, auf dem ich wunderbar über die Dächer Buchens blicken kann