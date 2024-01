> Name: Kurt Böhrer

> Alter: 62

> Heimatort: Höpfingen

> Wohnort: Buchen (seit 1982)

> Beruf: Krankenpfleger in der Buchener Klinik seit 1982, Pflegedienstleiter der Neckar-Odenwald-Kliniken seit 2000

> Mitglied in diesen Vereinen: Aktive Mitgliedschaften: Mitglied im Deutschen Roten Kreuz seit 1974, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Buchen seit 2011. Seit Gründung des Fördervereins des Kreiskrankenhauses Buchen e.V. im Jahr 1999 in verschiedenen Ämtern der Vorstandschaft aktiv. Weitere passive Vereinsmitgliedschaften kommen hinzu.

> Das mag ich besonders an Buchen: Das bemerkenswerte ehrenamtliche Engagement und das rege Vereinsleben in der Stadt. Die örtlich organisierten Veranstaltungen sowie die Events, die in der Stadthalle stattfinden.

> Das fehlt in Buchen: Außer einem Kino ist aus meiner Sicht alles vorhanden, was in einer Stadt mit der Einwohnerzahl Buchens notwendig ist.

> Mein Lieblingsplatz: Die Natur und die vielen Waldgebiete rund um Buchen, die zu tollen Spaziergängen einladen und wo man die nötige Ruhe findet.