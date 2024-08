> Name: Benjamin Laber

> Alter: 42

> Heimatort: Mosbach (Lohrbach)

> Wohnort: Buchen (seit 2018)

> Beruf:Beigeordneter (zuständig für die Bereiche Finanzen und Bauen sowie Bildung und Betreuung)

> Mitglied in diesen Vereinen: Lions Club Buchen, TSV Buchen, Förderverein Sportkindergarten "Wirbelwind", Verein Bezirksmuseum Buchen, Schützengesellschaft Buchen, FV Laudenberg, Förderverein Bundesstiftung Baukultur, SV Waldhof Mannheim, etc.

> Das mag ich besonders an Buchen: Buchen ist für meine Familie und mich mittlerweile Heimat geworden. Gestartet von Mosbach über etliche Stationen zwischen Kurpfalz und Schwarzwald habe ich mich gefreut, wieder zurück in die Odenwälder Heimat zu kommen. Gerade weil ich viel in anderen Städten und Regionen unterwegs bin, finde ich, dass man hier sehr glücklich und zufrieden leben kann. Dass dies mindestens so bleibt, daran arbeite ich Tag für Tag in meiner Rolle als Beigeordneter gerne mit.

> Das fehlt in Buchen: Selbst wenn etwas insgesamt bereits gut ist, gibt es immer und überall Möglichkeiten zur Verbesserung – so auch in Buchen. Was aus meiner persönlichen Sicht fehlt, sind sichere kinder- und familiengerechte Fahrrad(schul)wege, weitere Aufenthaltsmöglichkeiten und Treffpunkte für Jugendliche, ausreichend seniorengerechtes Wohnen in der Kernstadt, ein bedarfsgerechtes Angebot an attraktiven Mietwohnungen, eine Open-Air-Veranstaltungsreihe im Sommer sowie ein konkretes Stadtentwicklungskonzept, welches darlegt, wohin sich die Stadt die nächsten zehn Jahre entwickeln soll.

> Mein Lieblingsplatz: In allen Ortsteilen habe ich sehr schöne Plätze entdeckt – den einen schönsten gibt es für mich gar nicht unbedingt. Wenn man es rein auf die Kernstadt (meinen Wohnort) bezieht, dann ist die bisher sehr häufige Nennung des Wartturmes sicherlich nicht unbegründet.