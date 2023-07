Berlin (dpa) - 27. Kalenderwoche, 190. Tag des Jahres

Noch 175 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Krebs

Namenstag: Andreas, Anna, Johannes, Paulina

HISTORISCHE DATEN

2022 - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj entlässt den Botschafter seines Landes in Deutschland, Andrij Melnyk. Dieser war nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine 2022 in der